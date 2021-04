Armini: «Questa è la nostra coppa. Vogliamo vincere per Daniel»

Prima della finale di Coppa Italia Primavera, Nicolò Armini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio

A pochi minuti dalla finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina e Lazio, Nicolò Armini è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio.

Queste le sue parole: «Abbiamo fatto un percorso straordinario, come diceva il mister ‘questa è la nostra coppa’. Speriamo di onorare Daniel, vogliamo vincere per lui. Non ho niente in più degli altri, nonostante abbia giocato coi grandi. Abbiamo tratto vantaggio da momenti duri, il gruppo è la nostra forza».