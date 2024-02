Arianna Mihajlovic: «I tifosi laziali sono speciali, non mi sono mai sentita sola»

Arianna Mihajlovic, moglie dell’indimenticato Sinisa, ha così parlato della vicinanza dei tifosi laziali nei momenti difficili

Arianna Mihajlovic, al Messaggero, ha parlato della vicinanza dei tifosi della Lazio durante la malattia del marito Sinisa.

LE PAROLE – «Lo so, è la partita di Sinisa, tornerò allo stadio e mi riavvicinerò al calcio da cui mi ero allontanata. Ci tengono anche i miei maschietti, sono tifosi sfegatati della squadra biancoceleste. I tifosi della Lazio sono speciali, non mi hanno mai fatto sentire sola. Amavano Sinisa come quelli del Bologna, sia chiaro. Due ambienti speciali».