Argentina, Scaloni: «Romero? Non togliamo calciatori a nessuno»

Il c.t. dell’Argentina Scaloni ha parlato della convocazione del laziale Romero

Lionel Scaloni, commissario tecnico dell’Argentina, in una intervista riportata da Diario Registrado ha parlato della convocazione del calciatore della Lazio Luka Romero e della polemica nata in Messico, nazione in cui è nato il giocatore.

LE PAROLE – «Non togliamo giocatori a nessuno. Vogliamo che sappiano come lavoriamo e poi decidano. Non valutiamo in quale squadra gioca ognuno di loro, ma le sue prestazioni. Abbiamo fatto credere a tutti che possono essere in Nazionale. Danno il massimo, giocano tutti bene. Tutti sentono la maglia».