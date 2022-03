Argentina, Scaloni: «Abbiamo seguito i giovani, saranno loro a decidere se...»

Sono molti i giovani convocati nell’Argentina di Scaloni, proprio il ct ha parlato del lavoro fatto sui ragazzi: le sue parole

Nell’elenco dei convocati dal ct Scaloni c’è anche Romero. Il baby talento che Sarri sta crescendo con attenzione e premura per non bruciarlo. Ai microfoni di Pagina12, l’ex giocatore della Lazio e oggi allenatore dell’albiceleste ha parlaro proprio dei giocani presenti in squadra:

«Sono ragazzi che abbiamo seguito nel lavoro di scouting svolto da (Bernardo) Romeo, (Pablo) Aimar e (Javier) Mascherano. Abbiamo parlato con tutti loro e con le loro famiglie. Hanno mostrato interesse ad essere lì e a sapere cos’è la squadra nazionale argentina. Se abbiamo bisogno di qualcuno saranno loro a decidere se giocare o meno per l’Argentina, non lo faremo noi stessi».