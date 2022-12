Argentina Francia, 7 cambi per i Blues ma senza violare alcuna regola: ecco perchè

Durante la finale tra Argentina e Francia, i Blues hanno effettuato 7 cambi, ma tutti regolari: ecco il perchè

In molti si sono interrogati sul perchè la Francia abbia fatto ben sette cambi nell’arco dela finalissima Mondiale contro l’Argentina.

Uno di questi aveva coinvolto Rabiot, uscito per un colpo subito alla testa: in questo caso il regolamento consente di effettuare un ulteriore cambio alla squadra in cui milita il giocatore.