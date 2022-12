Argentina Campione del mondo: la Lazio fa i complimenti a Scaloni – FOTO

L’Argentina è Campione del Mondo per la terza volta nella sua storia: la Lazio fa i complimenti al ct Lionel Scaloni

Tantissima emozione per l’Argentina che – contro la Francia – si è laureata campione del mondo per la terza volta nella sua storia. A guidarla in questa impresa Lionel Scaloni, ex giocatore della Lazio.

Il club biancoceleste si è congratulato con il suo ex difensore (40 presenze in 4 anni) con un post pubblicato sui social: