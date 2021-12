Arbitro Venezia Lazio: designato il fischietto del match

Arbitro Venezia Lazio: Maresca dirigerà la sfida del Penzo in programma mercoledì alle ore 16:30

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A.

La Lazio di mister Sarri scenderà in campo per il 19° turno di campionato nella gara in programma mercoledì 22 dicembre alle 16:30 contro il Venezia allo stadio Penzo. Ad arbitrare il match sarà Maresca della sezione di Napoli. Di Paolo al VAR. Ecco la designazione completa.

VENEZIA – LAZIO h. 16.30

MARESCA

BRESMES – VALERIANI

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO