Arbitro Sassuolo Lazio: designato il fischietto del match. Ecco chi arbitrerà la sfida tra biancocelesti e neroverdi al Mapei Stadium

Domani sera la Lazio scenderà in campo contro il Sassuolo per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. L’arbitro designato per la sfida è Prontera. Assistenti Berrcigli e Massara. Il quarto uomo sarà Rapuano, mentre al Var ci saranno Massa e Meli.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

SASSUOLO – LAZIO h. 20.45

PRONTERA

BERCIGLI – MASSARA

IV: RAPUANO

VAR: MASSA

AVAR: MELI