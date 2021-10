Arbitro Lazio Women Pomigliano: designato il fischietto del match

Sarà Ermanno Feliciani l’arbitro di Sassuolo Lazio Women, gara valevole per la sesta giornata di Serie A femminile

Nella 6ª giornata del campionato di Serie A femminile, la Lazio Women affronterà in casa il Pomigliano : la partita, in programma sabato 9 ottobre 2021 (ore 14:30), sarà visibile sulla piattaforma TimVision. Un match importante per le biancocelesti di Massimiliano Catini, al debutto sulla nuova panchina dopo l’esonero di Carolina Morace. Tutt’altro clima in casa delle ospiti, reduci dal successo contro l’Inter.

L’arbitro designato è Ermanno Feliciani (sezione di Teramo). I suoi collaboratori saranno Lorenzo Giuggioli e Giacomo Bianchi, il quarto uomo sarà Emanuele Frascaro.