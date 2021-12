Arbitro Lazio Genoa: designato il fischietto del match

Arbitro Lazio Genoa: Pairetto dirigerà la sfida dell’Olimpico in programma venerdì alle ore 18:30

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie A.

La Lazio di mister Sarri scenderà in campo per il 18° turno di campionato nella gara in programma venerdì 17 dicembre alle 18:30 contro la Lazio allo stadio Olimpico. Ad arbitrare il match sarà Pairetto della sezione di Nichelino. Maggioni al VAR.

LAZIO – GENOA Venerdì 17/12 h. 18.30

PAIRETTO

ROSSI L. – MARGANI

IV: SANTORO

VAR: MAGGIONI

AVAR: BACCINI