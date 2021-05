Arbitro Fiorentina Lazio: designato il fischietto del match

Sabato sera la Lazio scenderà in campo contro la Fiorentina. Designato l’arbitro che dirigerà la sfida del Franchi

Dopo la vittoria contro il Genoa, la Lazio scende in campo contro la Fiorentina. Il match è in programma per sabato sera, al Franchi. La sfida sarà diretta da Maresca. Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Quarto uomo Ghersini. Al Var c’è Aureliano mentre all’Avar spazio a Di Vuolo.

FIORENTINA – LAZIO Sabato 08/05 h. 20.45

MARESCA

COSTANZO – PASSERI

IV: GHERSINI

VAR: AURELIANO

AVAR: DI VUOLO