Aquilani: «Derby? La Lazio ha dimostrato qualcosa in più. La Roma…»

L’ex giallorosso Alberto Aquilani si è espresso sull’ultimo derby della Capitale Lazio-Roma, terminato in pareggio

Alberto Aquilani, ex calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio. Nel corso dell’intervista, si è focalizzato anche sull’ultimo derby della Capitale, occasione in cui la Lazio ha dimostrato di avere le armi a disposizione per dominare sugli storici rivali. Il match è terminato 1-1, ma quanto fatto vedere dalla formazione di Inzaghi è ben maggiore rispetto alla performance dei ragazzi di Fonseca. Ecco le sue dichiarazioni: «Ti ricordi un derby in cui la Roma ha subito così? Non lo so, forse è già successo, ma siamo alla seconda giornata quindi non farei alcun processo alla squadra. La Lazio sul campo ha dimostrato qualcosa di più. La Roma invece dovrà correggere i propri errori e guardare avanti».