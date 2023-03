Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham: è ufficiale

Antonio Conte, l’ex allenatore di Juve e Inter è stato ufficialmente sollevato dal suo incarico, ad ufficializzarlo è il club inglese

Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham, la notizia circolava da diversi giorni ma ora è ufficiale. L’annuncio ufficiale lo fa il club inglese, con il seguente comunicato

COMUNICATO – Possiamo annunciare che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club.

Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach.