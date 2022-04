Cassano: «La strada della Lazio è quella giusta ma col Genoa l'arbitro...»

Antonio Cassano, ospite della Bobo Tv, ha analizzato la vittoria della Lazio contro il Genoa: le parole dell’ex attaccante

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha analizzato Genoa-Lazio. Le sue parole:

«Quello che ha centrato la situazione in casa biancoceleste è stato Vieri. Aveva detto aspettiamo fino a febbraio. La direzione della Lazio è quella giusta, anche se ieri è stato fortunato. Rigore clamoroso per il Genoa non fischiato. È una follia. Come fa il Var a non richiamare l’arbitro? Non mi piacciono gli alibi ma questo è un dato di fatto. Una squadra come il Genoa che si sta giocando la vita aveva bisogno di quel rigore. Di una gravità unica. Dopo 5 minuti è arrivato il gol di Marusic. Voglio vedere se va in vantaggio 1-0 come si mette la partita. Credo che il Genoa si salverà in qualche modo».