Cassano pazzo di Sarri: «Calcio meraviglioso». Poi bastona Mourinho

Antonio Cassano, ex attaccante e opinionista, ha elogiato Maurizio Sarri e criticato aspramente sia Mourinho che Allegri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Antonio Cassano ha parlato così di Sarri, tecnico della Lazio, e di José Mourinho:

«Propone un grande calcio, fatto di idee. Sarri, al contrario di Mourinho, ha valorizzato i suoi: da Provedel a Romagnoli, da Casale a Zaccagni. Dietro ha Hysaj e Marusic non Roberto Carlos e Cafu. Immobile quest’anno non c’è stato quasi mai e non ha un vice. Ha anche grandi giocatori come Milinkovic e Luis Alberto, che è riuscito ad inserire nel suo gioco, però lui ha dato continuità ad Anderson e sfrutta ancora Pedro. Se Mourinho si gira in panchina ha l’imbarazzo della scelta, Sarri ha 13 giocatori in tutto. Deve capire che finché le sue squadre giocheranno così male, troverà sempre almeno una persona a dirglielo: io. Ha vinto tanto? Non me ne frega niente. Vale per lui come per Allegri. Con i giocatori forti che hanno fanno vedere un calcio osceno. Hai le coppe in bacheca? E allora? Se le loro squadre giocano di m… io lo dico e non mi nascondo»