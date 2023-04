Cassano esalta la Lazio: «Orchestra meravigliosa»

Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, ha elogiato il rendimento della Lazio di Maurizio Sarri: le sue dichiarazioni

Ospite alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha dichiarato:

«La Lazio fa un calcio meraviglioso, unico e spettacolare, ha un’orchestra che canta, è una meraviglia per gli occhi. Il lavoro di Sarri è stupendo. Ricordiamoci che Sarri non ha avuto per 4 mesi pieni Immobile, immaginate con lui che faceva altri gol in più dove stava la Lazio. Complimenti alla società, le chiacchiere le porta via il vento. Luis Alberto? Va dato merito a tutti e due i personaggi, a lui e Sarri, che hanno trovato un’alchimia».