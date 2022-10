Cassano a sorpresa: «Per Sarri uscire dall’Europa sarebbe una manna dal cielo, ecco perchè»

Antonio Cassano, ex calciatore e attuale opinionista della Bobo Tv, ha analizzato il momento della Lazio di Sarri: le sue parole

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato in questi termini della Lazio di Sarri:

«Tutti e quattro abbiamo un debole per Luis Alberto. È forte ed è solo qualità. In queste partite qua che girano bene e c’è entusiasmo, la squadra gira intorno alla sua qualità. Poi magari è discontinuo, ha avuto problemi con il mister ma non diciamo le solite manfrine. Sono convinto: vedo gli altri allenatori come fanno giocare le squadre. La Lazio non ha i singoli più forti delle altre. Li ha l’Inter, la Juve e anche la Roma che ha individualità più forti. Nessuna di queste squadre però ha un allenatore che li fa giocare bene. Sono convinto che si giocherà il quarto posto fino all’ultimo e sarà l’outsider del campionato. Atalanta e Udinese stanno facendo cose straordinarie, però la Lazio mi sta facendo vedere grandi cose. È vero che ha perso con il Napoli ma se l’è giocata. Farà molto meglio la Lazio che la Roma, continuo a dirlo. Inizia a esserci entusiasmo e giocatori iniziano a fare quello che chiede Sarri. Sto vedendo tanto di Sarri: il giocare, il centrocampo, il gli esterni che si alzano, le mezzale che vanno a muro. Mi inizia a piacere e mi diverte. Ha iniziato bene e finirà ancora meglio. L’unico dubbio è l’Europa League. Giocare il giovedì è un problema per la squadra e a Sarri gli rompe i coglioni. Nell’idea dell’allenatore c’è che se la Lazio dovesse uscire dall’Europa League, può organizzare la squadra durante la sosta del mondiale e arrivare quarto. Se vanno fuori è una manna dal cielo per Sarri».