La provocazione di Cassano: «Senza Immobile la Lazio gioca meglio, sarà un caso?»

Antonio Cassano, ex calciatore e noto opinionista, ha analizzato la vittoria della Lazio contro il Milan: le parole su Immobile

Intervenuto alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato così di Lazio-Milan:

«La Lazio ha fatto una bellissima partita, la più bella dell’era Sarri. Luis Alberto, che avuto un po’ di problemi in passato con il mister, è stato il migliore in campo. Partita super, squadra corta, una rumba clamorosa al Milan. Merito di Sarri. Sarà un caso che la Lazio fa le partite più belle senza Immobile? A Bergamo qualche mese fa e poi con il Milan. Senza Ciro giocano meglio. Per il Milan è buio profondo ma sono sempre secondi. Sono un po’ indietro di condizione e manca un po’ di entusiasmo».