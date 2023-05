Cassano: «Inter troppo più forte della Lazio ma Inzaghi è inadeguato»

Antonio Cassano, ex calciatore e opinionista, ha analizzato la sfida vinta dall’Inter contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Ospite alla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato così di Inter-Lazio:

«Ci dicono che siamo quattro interisti qui alla Bobo TV? Ho sempre criticato Inzaghi, ho massacrato Lukaku. Io sono tifoso dell’Inter, ma non faccio prigionieri. Se la mia squadra fa cagare lo dico, se vince immeritatamente lo dico. Noi rispettiamo chi ama il calcio e amiamo il calcio. Ieri si è visto lo strapotere dell’Inter che è troppo più forte della Lazio. Dall’inizio alla fine ha gestito la partita, ha creato tanto e sofferto poco. Ha detto bene Bobo: è la più forte del campionato insieme alla Juve e adesso ha paura. Quando ci sono le partite da dentro fuori i giocatori si autogestiscono, se hai perso così tante partite contro le piccole significa che l’allenatore non è all’altezza. A me Inzaghi è anche simpatico, ma non puoi avere così tanto distacco dal primo posto. Se l’Inter arriva in finale non ha fatto nessuna impresa perché ha faticato con il Porto, con il Benfica, avrebbe eliminato il Milan che comunque è meno forte. Se non vince la Champions Inzaghi non va confermato».