In esclusiva per la nostra redazione, le parole del noto giornalista di Rai Sport Alessandro Antinelli sulla ripresa e sulla Lazio

Per commentare lo scontro tra la Lega Calcio ed il Ministro dello Sport, e della possibile favorita per la lotta al titolo in caso di ripresa, è intervenuto in esclusiva per la nostra redazione il giornalista di Rai Sport Alessandro Antinelli.

Tiene banco negli ultimi giorni la battaglia tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e la Lega Calcio sulla ripresa del campionato. Quali sono le tue sensazioni a riguardo?

«Se il governo riavvia le industrie italiane non c’è motivo di non riavviare il calcio. Con la massima cura della salute degli atleti e trattando i calciatori come cittadini in termine di prevenzione è legittimo tornare ad allenarsi. Tutti gli sport contano e sono importanti ma far finta di ignorare quanto produca il calcio, quanti posti di lavoro garantisca e quanto paghi di tasse è assurdo».

Se il campionato dovesse ripartire, vedi una griglia di partenza stravolta o pensi che le gerarchie non siano destinate a cambiare?

«In caso di ripresa, inizierà un nuovo campionato. Il coronavirus non potrà e non dovrà essere alibi di nessuno. Juventus, Lazio ed Inter se la giocheranno per il titolo in caso si riuscissero a portare a termine tutte le gare. In caso di play-off, invece, credo possa succedere di tutto».

In quest’ultimo mese e mezzo, hai creato una rubrica attraverso dei video Instagram, ‘Una maglia Una storia’: da dove nasce l’idea? Che emozioni ti da’ raccontare la storia di ogni maglia e del calciatore che la indossava?

«La mia rubrica ‘Una maglia Una storia’ nasce dall’esigenza di mettere a posto casa in quarantena e dalla voglia di ricordare 27 anni di carriera di uomini, di storie e di viaggi. Da Ronaldo a Stam passando per Totti, Ibrahimovic e Del Piero, ma anche meteore e giocatori non all’altezza delle aspettative. Spero di aver fatto anche un po’ di compagnia alla gente, in un modo molto meno convenzionale rispetto al mondo della televisione».

In base alle parole di ieri del direttore sportivo Igli Tare e dei rinnovi, ormai certi, di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che mercato ti aspetti per la Lazio, vista la probabile partecipazione in Champions League?

«Certamente i tifosi della Lazio meritano di vedere in Champions questa versione della squadra, con Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto, che sono la cifra fisica e tecnica di questa squadra. Sono giocatori per cui stravedo, mi auguro restino ancora in biancoceleste, un altro anno a Roma non sarebbe assolutamente controproducente per il prezzo e per la loro carriera. Poi il mercato, normalmente, è folle, ma il prossimo sarà probabilmente un mercato più al risparmio dati i molti problemi economici che tutto il mondo del calcio subirà».