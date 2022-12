Antinelli contro Paola Ferrari: botta e risposta sui social! – FOTO

Antinelli contro Paola Ferrari: furiosa lite sui social con botta e risposta tra i due giornalisti a causa della morte di Sconcerti

La morte di Mario Sconcerti ha sconvolto il mondo del calcio e quello del giornalismo, facendo saltare anche i nervi. Su Instagram Paola Ferrari e Alessandro Antinelli hanno avuto un accesa discussione con numerosi botta e risposta a causa di un post della giornalista.

«Ho avuto la notizia di Mario Sconcerti, che per me era più di un amico, una guida, un porto di salvataggio, oltre che un giornalista eccellente. Gli dicevo sempre: “Mario copio i tuoi appunti così sono sicura che non sbaglio»

«Mi voleva bene e io ne volevo tanto, tanto, tanto, tanto a lui. Questo è solo un ricordo che voglio lasciare di una persona con cui ho lavorato tanto a 90° minuto, ma che poi è stato vicino a me fino a quindici giorni fa quando mi diceva»

«Non ti arrabbiare se ti hanno esclusa dai Mondiali. Poi il resto non lo posso dire perché non sarebbe carino nei confronti di chi li fa…».

A seguire l’acceso botta e risposta tra i due giornalisti Rai dovuto al post in questione: