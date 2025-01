Anselmino Lazio, prima mossa per l’argentino. Ma il problema con il Chelsea è sempre quello: cosa succede

Anselmino Lazio, prima mossa per il difensore argentino. Ma c’è un problema evidente con il Chelsea: che cosa sta succedendo

Confermate le voci che vorrebbero il calciomercato Lazio interessato ad Aaron Anselmino. Il difensore argentino è passato al Chelsea dopo la fine del prestito al Boca Juniors, ma non è detto che nel club londinese trovi ora lo spazio desiderato.

Il problema, come ricorda il Corriere dello Sport, è che i Blues hanno terminato gli slot per i prestiti. Gli inglesi dovrebbero quindi accettare quella formula di trasferimento “gratuito” con ricchi bonus già presentata per Casadei.