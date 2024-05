Anniversario Scudetto del ’74, il club rivive la festa dell’Olimpico: il post social. Ecco l’immagine pubblicata dalla società

La giornata dei tifosi della Lazio ieri è iniziata presto, quando all’Olimpico è andata in scena la festa per celebrare i cinquant’anni dalla vittoria dello Scudetto del 1974. Gli eroi di quella storica impresa, e i figli di chi non c’è più, sono scesi sul campo per ricevere l’affetto e la riconoscenza di un pubblico che è accorso in gran numero allo stadio, riempiendo lo stadio e colorandolo di bianco e celeste. Dopo il triplice fischio del match la festa è continuata. La società, il giorno dopo, ha pubblicato sui proprio profili social le immagini della giornata emozionante.