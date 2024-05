Anniversario primo scudetto, disponibile il Folder al Lazio Fan Shop: l’iniziativa per ricordare i protagonisti del 1974

Disponibile per l’acquisto, presso il Lazio Fan Shop in Via degli Scipioni 84, il Folder Filatetico contenente le immagini dei momenti più importanti della vittoria del primo scudetto della Lazio.

Un’iniziativa che permetterà a tutti i tifosi di rivivere la stagione straordinaria del 1974, caratterizzata da una squadra entrata nel mito del calcio. «Una squadra, una leggenda» è il nome dell’iniziativa del club biancoceleste.