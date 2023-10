Anniversario nascita Maestrelli: la Lazio ricorda il “Maestro”

Tramite un toccante post su Twitter la Lazio ha ricordato l’anniversario della nascita del “Maestro” Tommaso Maestrelli

Puntuale come sempre la Lazio anche quest’anno non ha perso occasione per ricordare l’anniversario della nascita di Tommaso Maestrelli. “Il Maestro” nasceva appunto esattamente 101 anni fa in quel di Pisa.

Pisa, 7 ottobre 1922

Ricordiamo 𝑰𝒍 𝑴𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 nel 101º anniversario della nascita 💙 pic.twitter.com/rJRwrsMU23 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 7, 2023

«Pisa, 7 ottobre 1922. Ricordiamo 𝑰𝒍 𝑴𝒂𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 nel 101º anniversario della nascita», il messaggio della squadra capitolina su X (ex Twitter), con tanto di emoji a cuore rigorosamente celeste.