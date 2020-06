Lazio, Anna Falchi: «La mia sagoma vi aspetta allo stadio» VIDEO

Anna Falchi, showgirl tifosissima della Lazio, sostiene l’iniziativa della società per popolare lo stadio anche se a porte chiuse

La Lazio ha deciso di non lasciare l’Olimpico deserto nonostante i tifosi non potranno entrare per sostenere i ragazzi di Inzaghi. Tramite l’iniziativa Tu Non Sarai Mai Sola, la società ha deciso di riempire gli spalti con le sagome dei tifosi e raccogliere fondi per la Croce Rossa.

Tanti Vip laziali hanno aderito alla campagna, tra cui la showgirl e madrina Anna Falchi. Sui social della società è stato pubblicato il video dell’attrice in cui invita i tifosi a non perdere l’opportunità di essere al fianco della squadra nonostante tutto.