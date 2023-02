Anna Falchi: «Tifo Lazio per un motivo, su Sarri e lo scudetto…»

Anna Falchi, madrina e tifosa della Lazio, ha svelato l’aneddoto che l’ha spinta a tifare per i colori biancocelesti: le sue parole

Intervistata da La Verità, Anna Falchi, madrina della Lazio, ha parlato delle ragioni del suo tifo per i biancocelesti e non solo:

«A volte giochiamo bene, altre volte perdiamo la “cazzimma”, come dicono a Napoli. Per me Sarri è un idolo. Ma restiamo sempre nella parte alta della classifica, eh. Passione per la Lazio? Tutto nasce da un episodio da ridere, in camerino a Luna Park. Mio fratello Sauro mi disse che sarebbero arrivati per un’intervista quelli “dell’anzianità”. Invece aveva sentito male, erano lì per la “lazialità”. Mi ritrovai con indosso una bandiera. I colori mi piacevano perché ricordavano la Finlandia. E poi c’era l’aquila, e io mi chiamo Falchi. Ma Sauro è romanista dalla nascita, è stato uno smacco per lui. Spogliarello in caso di nuovo scudetto? Diciamo che ormai ho dato. E poi mi sembra che puntiamo più alla Champions».