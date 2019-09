Angola, Bastos in campo 90 minuti nella vittoria contro il Gambia

Novanta minuti per Bastos con l’Angola. Le Antilopi hanno sconfitto il Gambia nella gara di ritorno valevole per l’accesso al Mondiale del 2022

Altra partita da protagonista per Bastos. Il difensore della Lazio è sceso in campo con l’Angola, contro il Gambia, nella gara valevole per l’accesso ai Mondiali del Qatar del 2022. Dopo il risultato positivo dell’andata, le Antilopi si sono imposti anche sul prato dello Estádio 11 de Novembro di Luanda: Geraldo (al 41′) e Fabio Abreu (al 68′) – quest’ultimo ha disinnescato la rete del momentaneo pareggio di Ceesay – hanno consegnato il definitivo 3-1 all’Angola. La Nazionale di Bastos è passata così al secondo turno raggiungendo il ranking superiore, dove sarà poi selezionata tra i 10 gruppi che andranno a giocarsi gli spareggi per il Mondiale.