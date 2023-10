Caso Immobile, Fabiani smorza i toni: «Ciro nella storia della Lazio. La nostra volontà per il futuro è chiara»

Caso Immobile, il DS Angelo Fabiani smorza i toni: per la Lazio Ciro fa parte del presente e del futuro del club biancoceleste

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha fatto chiarezza sul caso Immobile:

«Per quanto ci riguarda Ciro ha un ottimo rapporto con la società, con i compagni e un rapporto straordinario con l’allenatore. Sotto questo punto di vista non si pone nessun tipo di problema. Non entro nel merito dell’intervista, per quanto mi riguarda ha usato un linguaggio calcistico che ci sta tutto e non vedo nulla di particolarmente strano. Ciro ha fatto un pezzo di storia della Lazio e con lui la società intende scriverne altrettanti. Noi diamo a tutti i giocatori, compreso il capitano, massimo supporto sotto tutti i punti di vista».