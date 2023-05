Angelici: «Bilancio trasferte? Molto positivo visto che i tifosi...»

Angelici, lo S.L.O della Lazio a pochi minuti dalla sfida dei biancocelesti con l’Udinese ha parlato dei dati relativi ai tifosi in trasferta

Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, a pochi minuti dalla sfida contro l’Udinese ha parlato lo S.L.O dei biancocelesti Angelici, che ha fatto il punto sui tifosi in trasferta, con dei dati ottimi

TRASFERTA – Bilancio più che positivo, i nostri tifosi sono sempre stati tanti, in tutte le trasferte in cui si è potuto andare. In tutte le città c’è stato un seguito numeroso, come qui, che di cono 1200 tifosi