Anellucci: «Sarri delle certezze chieste a Lotito nessuna è stata portata a casa. C’è malumore». Le parole del dirigente

Il dirigente Claudio Anellucci a TMW Radio, ha parlato dei temi del mercato e anche di quello che riguardano la Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Finora l’ha fatta da padrona il Milan, che ha aggiustato un po’ di situazioni. Però le romane stanno ferme al palo. A parte la Roma che ha fatto diverse operazioni all’inizio con svincolati importanti, è chiaro che Mourinho e Sarri cercano certezze. Sarri delle certezze chieste a Lotito nessuna è stata portata a casa e c’è malumore. Mourinho diversamente, chiede Morata e credo che la società e Pinto debbano cercare di soddisfarlo. Ma ribadisco, Sarri è molto arrabbiato».

PUNTO D’INCONTRO IN CASA LAZIO– «Il problema reale è che manca un punto di riferimento importante, che negli anni è stato un cuscinetto importante, e parlo di Tare. Il lavoro di Igli viene rivalutato molto ora, anche da chi lo ha criticato troppo. Il ruolo dei ds è questo, ha dovuto fare spesso delle scommesse, alcune le ha vinte e altre no. In questo momento la mancanza di un ds si sente molto. Non credo che arri abbia dato nomi certi ma dei profili. Spero che trovino la soluzione, altrimenti a finirci di mezzo è la Lazio ».

RICCI– «Se faccio un calcolo in questo faccio folle dico di sì. Ricci rientra in un discorso dove non ha necessità di vendere, tu ne hai bisogno e ti fa una richiesta fuori da ogni logica. Oggi è una battaglia di forza tra due teste due, Lotito e Sarri. Il presidente deve fare il presidente e l’allenatore deve fare l’allenatore. Manca una figura come il ds, lo ripeto »

SARRI-LOTITO– «La percentuale di frattura c’è, anche se è più sottile, ma più passano le ore e si allarga. Adesso la Lazio doveva fare all-in, sei arrivato secondo e hai incassato dalla vendita di Milinkovic. Ora tanto dipenderà anche da Immobile, che a breve riceverà una proposta importante dall’Arabia. Dobbiamo stare attenti a queste questioni ».