Anellucci non ha dubbi: «Milinkovic tornerà presto a Formello, ecco perchè»

Anellucci, il procuratore rilascia alcune dichiarazioni parlando di Immobile e l’accostamento in Arabia citando Milinkovic

Intervistato da TVPLAY_CMIT Anellucci rilascia alcune dichiarazioni su Immobile, il quale anche lui è finito nel mirino dei club arabi, citando Milinkovic il quale da ieri è un nuovo giocatore dell’Al-Hilal.

PAROLE – Immobile in Arabia Saudita? Con questa guerra di soldatini e di figurine ci capisco poco. Sono all’antica, servirebbe un intervento della FIFA per mettere un freno a tutta questa roba che sto vedendo e sto sentendo, è uno scempio. Mi sembra di essere su “Scherzi a parte”. Serve stabilire una soglia oltre la quale non si può andare, questa bolla che si è creata non mi piace. Se non pagano, Milinkovic-Savic tornerà a Formello. Senza soldi, Lotito non lo lascerà libero. Difficile immaginare chi possa sostituire Milinkovic-Savic. Sarri se non ha quello che vuole si mette di traverso e questo può creare dei problemi

IMMOBILE – Un giocatore come Immobile, che ha raggiunto determinati traguardi ed una famiglia radicata a Roma, che va a giocare in una realtà difficile come quella saudita anche in termini di stile di vita. Non hanno idea i giocatori che stanno accettando di andare in Arabia Saudita che tipo di vita dovranno fare. Mercato fermo? La Lazio è arrivata seconda ed ora dovrebbe alzare l’asticella, ma in tal caso vorrebbe dire puntare allo Scudetto. Per il momento il mercato è fermo, ci sono solo tante chiacchiere ed i tifosi inevitabilmente sono infastiditi