Andujar sicuro: «Ecco chi potrebbe fare bene nella Lazio di Sarri». Le parole del portiere

Ha dato da poco l’addio all’Estudiantes, ma non ha ancora intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Si sta parlando di Mariano Andujar, ex portiere di Palermo, Catania e Napoli, che ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com. Tra i temi toccati, ha parlato anche di Serie A e di un talento argentino che in Italia è seguito molto. Si tratta di Pedro De La Vega, attaccante del Lanus che il portiere vedrebbe benissimo con la maglia della Lazio.

PAROLE– «Nella Lazio, con Sarri potrebbe fare benissimo, da esterno d’attacco ma anche in altri ruoli. È molto più maturo di tanti altri, l’altro giorno ci ho giocato contro ed era il capitano del Lanus. Anche se è giovane, è già pronto ».