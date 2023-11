Andreazzoli parla del 26 maggio: «Poteva essere decisiva per me». Il tecnico dell’Empoli torna sulla Coppa Italia persa contro la Lazio

In una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha toccato diversi temi, tra cui anche quello della Coppa Italia del 26 maggio persa contro la Lazio quando si trovava sulla panchina della Roma. Le sue parole.

PAROLE– «Poteva essere decisiva per me, ma in realtà non lo so. Mi ero conquistato un credito importante in quei quattro mesi alla guida della Roma: numeri ed espressione di gioco erano buoni».