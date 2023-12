Andreazzoli: «Lazio cambiata? Se leggo la loro rosa mi impressiono, ecco perché». Le parole del tecnico dell’Empoli in conferenza stampa

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, Emiliano Andreazzoli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole del tecnico dell’Empoli.

PAROLE– «Lazio cambiata? Nell’ultima partita hanno giocato ottimamente, come ha detto giustamente Sarri, la squadra ha fatto molto bene al cospetto di una formazione forte. Se leggo la loro rosa mi impressiono, sulla qualità e sulla possibilità di scelte. Poi c’è l’impronta dell’allenatore che è sempre la solita, poi a volte le squadre si esprimono meglio o peggio, ma l’impronta rimane ».

SULLA FORMAZIONE– «Baldanzi può avere più minuti nelle gambe, è vivace, è vispo e allegro e questo mi conforta. Non ci sarà Caputo, non vogliamo rischiare perché non lo riteniamo pronto a giocare””Sì, lui può fare un po’ di tutto. Ha sempre il sorriso sulla bocca, può fare tutto. Poi è chiaro che ognuno ha le sue caratteristiche ».