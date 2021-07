Andreazzoli: «Empoli Lazio? Per la prima giornata vorrei...»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato della prima giornata del prossimo campionato di Serie A contro la Lazio

Ieri è stato presentato il sorteggio del calendario di Serie A per il campionato 2021/2022. La prima giornata sarà il 22 agosto e la Lazio se la vedrà in trasferta contro l’Empoli. Di questa partita ha voluto parlare proprio Aurelio Andreazzoli, allenatore del club toscano: intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali della società, il tecnico ha espresso un suo desiderio per questo match. Ecco le sue dichiarazioni.

«Tutti abbiamo aspettato e sperato tanto di tornare a calcare i campi della Serie A e mi auguro che adesso saremo bravi a farlo nel migliore dei modi, sentendoci orgogliosi di andare ad affrontare tante grandi squadre. Adesso dobbiamo solo pensare ad usare bene il tempo che ci separa dall’inizio per presentarsi nelle migliori condizioni possibili, lavorando tutti al massimo per farci trovare pronti. Accanto a questo, la speranza per la prima di campionato è che possano esserci tanti tifosi a sostenerci perché sarebbe importante averli vicini e sono certo che ci darebbero una forza ulteriore e una grande spinta. Ed inoltre significherebbe che anche la situazione generale sta andando verso un netto miglioramento».