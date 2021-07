Andreas Pereira di nuovo al Manchester, la Lazio ci pensa ancora FOTO

Andreas Pereira è tornato al Manchester United al termine del prestito alla Lazio. I biancocelesti però puntano al ritorno

Un anno e poche presenze dopo, Andreas Pereira torna al Manchester United al termine del prestito alla Lazio. Il brasiliano non ha brillato nella Capitale, complice lo scarso minutaggio dall’ex tecnico Simone Inzaghi. I tifosi, che durante la passata stagione hanno a più riprese reclamato la sua presenza in campo, ora si augurano che il prestito sia in qualche modo rinnovato.

Intanto l’attaccante si allena con i Red Devils, in attesa di risvolti sul fronte mercato.