Andreas Pereira nei guai: ha violato la quarantena?

Guai in vista peer Andreas Pereira: il giocatore brasiliano ex Lazio avrebbe infatti violato la quarantena. Ma ecco i dettagli

Guai in vista per Andreas Pereira. L’ex giocatore della Lazio è approdato lo scorso 20 agosto al Flamengo in prestito dal Manchester United, ma sembrerebbe aver violato l’obbligo di quarantena di 14 giorni all’arrivo in Brasile dal Regno Unito.

Il tutto sarebbe per di più avvenuto in totale e completo accordo con il nuovo club, con una riduzione una sola settimana. Ed è per questo che il Superior Tribunal de Justiça Desportiva ha deciso di procedere. Il rischio è quello di una possibile penalità per il Flamengo, mentre il calciatore potrebbe scontare una squalifica, che potrebbe andare da una a sei giornate. Il giudizio del tribunale disciplinare arriverà l’8 ottobre.