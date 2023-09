Sorrentino stronca la Lazio e Sarri: «Squadra slabbrata, il tecnico vive un disagio»

Andrea Sorrentino, noto giornalista, ha duramente criticato l’avvio di stagione della Lazio di Maurizio Sarri: le sue parole

Dalle colonne de Il Messaggero, il giornalista Andrea Sorrentino ha dichiarato:

«Parlando di stanchezza, se ne vede fin troppa, mentale, nella Lazio e in Sarri. La squadra del secondo posto era un blocco difensivo unico, e fu il suo segreto; questa è slabbrata e lasciva, non difende più di reparto, ha scarso fuoco eccezion fatta per Luis Alberto, che invece è ardente e gesticolante, con un’espressione spiritata alla Rasputin che non gli si conosceva. Ma quando una squadra non difende da squadra, è poco squadra, e c’entra per forza anche l’allenatore: ci sembra prigioniero da settimane di una qualche insoddisfazione, o di un disagio di fondo, che si trasmette ai giocatori, magari regalando loro alibi. E il suo pessimismo cosmico di questi giorni non sembra il farmaco migliore».