Carnevale: «Immobile è un campione, non c'è dubbio. In Nazionale...»

Andrea Carnevale ha parlato del complicato rapporto tra Ciro Immobile, nonostante i 15 gol segnati in 55 presenze complessive

Andrea Carnevale ha parlato di Ciro Immobile alla Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«La storia della Nazionale, purtroppo, è piena di vicende così. Il problema per Immobile, e per gli altri come lui, è questo. In Nazionale hai poche occasioni, se le sbagli te le porti dietro. Aumentano le pressioni e le critiche e rischi di esserne condizionato se non travolto. Immobile è un campione senza alcun dubbio. Uno che ha i suoi numeri non può essere discusso. Evidentemente in Nazionale ha un blocco o, quanto meno, non la tranquillità e la serenità di quando gioca alla Lazio».