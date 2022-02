Agostinelli: «L’obiettivo della Lazio deve essere l’Europa League»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Andrea Agostinelli ha parlato della seconda parte di stagione della Lazio indicando nell’Europa League l’obiettivo da perseguire

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Andrea Agostinelli. Le sue parole sulla Lazio:

«Io credo che la Lazio debba puntare all’Europa League: oggi è questo il traguardo, non credo al quarto posto e per me deve combattere per questo obiettivo insieme a Fiorentina e Roma».

MERCATO DI GENNAIO – «Bisogna sapere cosa ha chiesto Sarri. Certamente leggendo pare non ci sia rimasto bene. Poi fa l’allenatore e deve allenare chi ha a disposizione però si aspettava qualcosa».

CONTESTAZIONE DEI TIFOSI – «I tifosi si aspettavano di più e forse anche Sarri. Mi dispiace perchè la Lazio è una società che ha fatto ottime cose però i tifosi stavolta si aspettavano di più dal mercato».

FIORENTINA LAZIO – «Incontra una squadra che fa del gioco e delle azioni da gol le sue armi migliori».