Andrea Agostinelli ha analizzato la sfida tra Lazio e Porto, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Andrea Agostinelli ha parlato in questi termini di Lazio-Porto:

«Europa? Può passare il turno ma se non lo passa deve recriminare l’andata dove doveva e poteva fare di più. Stasera non sarà lo stesso Porto e se passerà, sarà per una grande partita».