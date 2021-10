Agostinelli: «Col Verona gara difficile, ma se i biancocelesti ingranano...»

Andrea Agostinelli ha analizzato la sfida di domani alle 15:00 tra Verona e Lazio: impegno complicato ma biancocelesti favoriti

Andrea Agostinelli è intervenuto a TMW per parlare della sfida tra Verona e Lazio in programma domani alle 15:00 al Bentegodi. Le sue parole:

«La squadra gialloblù ha le idee degli anni scorsi, è aggressiva, corre molto. Sarà una gara difficile per la Lazio ma se gioca come sa e ha i singoli in buona condizione può fare sua la partita».

SULLA GARA COL MARSIGLIA – «La Lazio ha fatto la sua partita, il Marsiglia è una buona squadra e la gara è stata abbastanza livellata. Il pari è giusto e lascia intatte le possibilità della Lazio di qualificarsi».

SUI MIGLIORAMENTI DELLA SQUADRA – «A che punto è la Lazio? A buon punto ma mancano ancora gli equilibri e Sarri li sta cercando a metà campo dove ha ancora qualche indecisione. Non va dimenticato che la Lazio giocava con un trequartista e una linea a tre e quindi gli equilibri si devono assestare».