Italia, Abodi accoglie Spalletti: «Sono sicuro di una cosa, è un grande allenatore»

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha dato il proprio benvenuto a Luciano Spalletti come nuovo CT dell’Italia: le parole

Ai microfoni del TG1, Andrea Abodi ha dichiarato:

Un saluto speciale a Luciano e un in bocca al lupo per il suo inizio di percorso da ct, sono sicuro che oltre a essere un grande allenatore come dimostrato dal campo, sarà anche un ottimo commissario tecnico. Ci aspettano sfide importanti e tutti insieme saremo vicino agli azzurri