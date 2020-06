André Anderson: «Lazio scelta importante per la mia carriera»

Il brasiliano si è raccontato in un’intervista in cui ha ripercorso le tappe che lo hanno portato a scegliere la Lazio

Come tutti i brasiliani gli ci è voluto del tempo per ambientarsi all’ambiente e al gioco italiano. André Anderson però adesso è pronto e anche mister Inzaghi gli ha fatto sentire la sua fiducia. Il brasiliano ha rilasciato un’intervista a Esporte Interativo. Ecco le sue parole.

«Arrivare a Roma è stata una decisione studiata a fondo. Quando i miei manager mi hanno comunicato l’interesse della Lazio, ho visto la possibilità di iniziare la mia carriera nel calcio europeo. Nonostante tutte le difficoltà di adattamento all’inizio, oggi mi sento abbastanza stabilizzato anche se ovviamente devo ancora crescere molto. Derby? È davvero una forte rivalità. Nei giorni del derby sentiamo che la città si ferma. Credo che possiamo paragonare quella della Capitale alle maggiori rivalità del calcio brasiliano».

NAZIONALE – «Sono stato chiamato dal Brasile under 18. Sono riuscito a continuare il buon momento alla Lazio e sono stato convocato dall’Italia under 20. Non penso di prendere una decisione ora».