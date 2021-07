André Anderson e Kiyine in attesa di una chiamata: la situazione

André Anderson e Kiyine arriveranno ad Auronzo di Cadore? Ecco qual è la situazione dei due calciatori di proprietà della Lazio

Non solo Auronzo di Cadore. Sono tanti infatti i giocatori di proprietà della Lazio che in questo momento si stanno allenando in quel di Formello. Tra questi anche André Anderson e Kiyine, tornati dal prestito dalla Salernitana.

Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, i due starebbero aspettando una chiamata per potersi unire al gruppo sotto le Tre Cime di Lavaredo. Lotito avrebbe chiesto a Sarri di valutarli da vicino e potrebbero prendere il posto dei baby aggregati, ossia Shehu, Bertini e Troise. Gli ex granata, a cui vanno aggiunti Dziczek, Casasola, Lombardi e Gondo, dovrebbero comunque esser piazzati sul mercato. Sono in attesa di sistemazione anche Lukaku, Palombi, Falbo e Djavan Anderson. Insomma, i biancocelesti devono lavorare anche in uscita.