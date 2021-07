André Anderson arriva ad Auronzo: Sarri pronta a valutarlo

André Anderson è arrivato in quel di Auronzo di Cadore: Sarri è pronto a valutare il centrocampista italo-brasiliano

André Anderson è arrivato in quel di Auronzo di Cadore. Il centrocampista italo-brasiliano sarà quindi tra i protagonisti di questa seconda parte di ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo. Ma quale sarà il suo futuro?

Oggi , come sottolineato dal Il Corriere dello Sport, ci saranno per lui le prime sedute agli ordini di Maurizio Sarri. E proprio il tecnico dovrà valutarlo e poi prendere una decisione: tenere l’ex Salernitana come arma in più a centrocampo o mandarlo un altro anno in prestito. Tutto si deciderà in queste settimane.