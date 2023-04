Anderson a Dazn: «Potevamo far qualcosa di più, la davanti siamo...»

Anderson, il brasiliano commenta a caldo la sconfitta contro il Torino analizzando gli errori della Lazio contro i granata

Ai microfoni di Dazn ha parlato Felipe Anderson, il quale al termine della partita contro il Torino ha rilasciato a caldo queste considerazioni

PAROLE – Sicuramente potevamo fare di più, abbiamo commesso qualche errore. Loro concedevano qualcosa dietro, siamo stati imprecisi in avanti. Ci sono state diverse situazioni in cui potevamo fare gol, ce l’abbiamo messa tutta. Il modo che hanno di giocare è uomo su uomo, siamo stati un po’ lenti sulla loro uscita palla.

L’avevamo preparata bene. Il mio ruolo? A me piace giocare centravanti, ma io sono un esterno. Non vedo l’ora che Ciro torni al 100% perché lui è fortissimo. Le prossime sfide? Contro Milan e Inter saranno decisive, siamo lì e loro vogliono tornare su. Abbiamo fatto bene all’andata contro le milanesi, ma i punti contano contro tutte le squadre in questo momento. L’obiettivo è farne il più possibile da qui a fine campionato