Ancelotti un’ammiraglia vintage, più Diletta per tutti – Le Top 5 News della settimana

Allenatori nel mirino: dal ritorno di Spalletti all’occasionissima per Ancelotti, passando per la sparata di Mancini. Ecco le Top 5 news della settimana nella classifica a cura della redazione di Calcio News 24

Torna come ogni venerdì l’appuntamento con Check Out – Le Top 5 news della settimana selezionate dalla redazione di Calcio News 24 nella nostra speciale classifica.

Il capitolo allenatori resta il più bollente nel calcio italiano: dalle scelte di Spalletti e Italiano al ritorno al Real Madrid di Ancelotti, passando per il paragone “forte” di Mancini su Raspadori. E per concludere, più Diletta Leotta per tutti con i nuovi orari della Serie A 2021-22…

