Ancelotti: «Nel 2006 per non far retrocedere la Lazio Milan costretto ai preliminari di Champions»

Ancelotti, l’allenatore del Milan nel 2006 in pieno scandalo Calciopoli ha svelato un retroscena che riguarda la Lazio

Carlo Ancelotti ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de il Corriere dello Sport in cui ha ripercorso anche il dramma del 2006 vissuto dal calcio italiano con Calciopoli. Queste le sue parole.

«Ricordo che nel 2006, per via di Calciopoli, il Milan uscì inizialmente dai primi quattro posti e quindi dall’Europa. D’un tratto per non far retrocedere la Lazio ci venne tolta una parte della penalizzazione e fummo costretti a fare i preliminari di Champions».